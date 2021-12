Uncharted 4 e L’Eredità Perduta non più acquistabili singolarmente nel PS Store

Poco fa vi abbiamo fatto sapere della data d’uscita su PlayStation 5 di Uncharted: Raccolta L’eredità dei ladri, versione migliorata di Uncharted 4 e del capitolo L’Eredità Perduta che arriverà prima sulla nuova console Sony, e più avanti anche su PC. Chi ha precedentemente acquistato uno di questi due episodi su PlayStation 4, può usufruire di un upgrade della raccolta con 10 euro invece del prezzo pieno a 50,99.

Per questo motivo sono state tolte le versioni singole di questi due episodi dal PlayStation Store, e al momento è possibile acquistare solo il bundle con entrambi, a 39,99, portando dunque con altri 10 euro al prezzo della nuova raccolta.

Vi ricordiamo quindi, come scritto anche sul blog PlayStation, per chi ha già acquistato i precedenti capitoli:

Chi ha acquistato UNCHARTED 4: Fine di un Ladro, UNCHARTED: L’Eredità Perduta oppure il Bundle Digitale UNCHARTED 4: Fine di un Ladro & UNCHARTED: L’Eredità Perduta può scegliere di effettuare l’upgrade a UNCHARTED: Raccolta L’eredità dei ladri (versione digitale) con un contributo di 10€. L’upgrade sarà disponibile a partire dal giorno di lancio, il 28 gennaio 2022.

I possessori di copie fisiche per PS4 devono inserire il disco all’interno nella console PS5 ogni volta che desiderano scaricare o giocare alla versione digitale per PS5. I possessori di copie fisiche per PS4 che hanno acquistato la PS5 Digital Edition senza lettore di dischi non saranno in grado di ottenere la versione per PS5 a prezzo ridotto.

Gli abbonati a PlayStation Plus che hanno ottenuto UNCHARTED 4: Fine di un ladro tramite il loro abbonamento al servizio PlayStation Plus non sono idonei ad effettuare l’upgrade alla versione digitale per PS5 al costo di 10€.