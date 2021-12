Destiny 2 festeggia i 30 anni di Bungie

Quest’oggi è un giorno da ricordare: Bungie compie ufficialmente trent’anni di vita, e la compagnia ne ha viste sicuramente di tutti i colori durante le decadi. Per ringraziare tutti quanti, Bungie ha un paio di cose da dire, e un modo efficiente di esprimere la sua gratitudine ai fan è sicuramente con Destiny 2, il quale riceverà il suo ultimo aggiornamento questo febbraio. I giocatori che vogliono vivere appieno i festeggiamenti per i 30 anni possono procurarsi il Pacchetto Destiny 2: 30 anni di Bungie, il quale consentirà loro di inoltrarsi nella nuova segreta ispirata alle caverne di bottino del Cosmodromo, crogiolarsi nella nostalgia ottenendo il rinomato lanciarazzi esotico Gjallarhorn con catalizzatore e guadagnare pezzi di equipaggiamento nuovo e classico, tra cui:

Spadone di Myth

Armi leggendarie di Destiny 1

Armatura a tema Aculeo

Astore esotico Gjallarcelere

Decori per armatura a tema Marathon

Decori per armatura Streetwear a tema Bungie

E altro ancora.

Non vogliono che venga fatto alcun spoiler, poiché ogni guardiano dovrà scoprire i segreti di sua spontanea volontà. Ma questo non è tutto, e infatti abbiamo altro di cui parlare, come la terza campagna fondi di Game2Give. Ogni anno Bungie Foundation, con l’aiuto dei guardiani di tutto il mondo, raccoglie soldi destinati a migliorare la salute e il benessere dei bambini, agli aiuti umanitari e alle attività caritative incentrate sulla diversità, l’inclusione e la giustizia sociale. Fare del bene va sempre premiato e noi abbiamo i nostri incentivi alle donazioni. Se accederete al sito ufficiale di Bungie potrete scoprire come dare anche il vostro di contributo e migliorare la giornata dei più bisognosi, e quando effettuerete la donazione il sistema vi darà anche una ricompensa da prendere in gioco. Il climax di Destiny 2 si avvicina sempre di più, e l’attesa per La Regina dei Sussurri si fa sempre più intenso e pesante.