Legends of Runeterra: arriva il trailer di Ahri

Come avevamo già visto nel primo trailer della nuova espansione di Legends of Runeterra, adesso è giunta l’ora di vedere finalmente l’ultimo campione mostrato, ovvero Ahri. Questa vastayah a nove code fa parte della tribù dei Vesani, una sottospecie di vastayah il cui passato è scomparso da tempo ormai. Ahri ha passato tutta la sua vita a Ionia a cercare delle risposte sui suoi antenati, ma non è riuscita a ricavare un ragno dal buco. Tuttavia, le Isole Ombra possono darle le risposte che cerca, sempre se riuscirà ad avere il coraggio di andarci, ma se una cosa ci è stata insegnata, è che non ha affatto bisogno di protezione. In Legends of Runeterra, Ahri è un campione di costo 2 della fazione di Ionia con attacco rapido. La sua abilità dice che automaticamente prende il posto dell’alleato alla destra ogni volta che mette a segno un attacco richiamandolo al tempo stesso nella mano del giocatore, potendo arrivare a concatenare più colpi consecutivi in una volta sola. Lo scopo è quello di farla salire di livello in fretta e sfrutta il suo massimo potenziale. Quando riesce a salire di livello, l’effetto resta pressoché invariato, ma il costo delle unità rimandate nella mano viene ridotto di 1, quindi le cose possono diventare piuttosto caotiche per l’avversario. La volpe a nove code è sfuggente e veloce, pertanto darle la priorità sarà una chiave fondamentale per rompere la sinergia con i suoi alleati. Con il trailer di Ahri, questo dovrebbe significare la fine di tutti i campioni dell’espansione, ma bisogna ricordare che Magic Misadventures non sarà di certo l’ultimo aggiornamento del gioco. La Riot Games ha pianificato di accompagnare Legends of Runeterra per ancora molto tempo, ma purtroppo non avremo più regioni accessibili oltre a quelle già esistenti; un piccolo prezzo da pagare per avere sempre content fresco.