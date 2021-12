Nickelodeon All-Star Brawl: arriva Garfield come DLC

Notizie bomba arrivano dal picchiaduro di Nickelodeon All-Star Brawl, creato da Ludosity Oggi è arrivato un annuncio spettacolare, in cui gli sviluppatori hanno rilasciato il trailer del primo combattente DLC del titolo, e a sorpresa di tutti è nientemeno che il paffuto gatto arancione più famoso della televisione, Garfield. Questa iconica figura della televisione e dei cartoni animati è comparso in così tanti film e serie televisive per cui potremmo fare una lista infinita, ma quello che vi basta sapere è che Garfield è una leggenda nei media moderni. Molti lo ricorderanno come un ghiotto felino avido di lasagne, e i suoi innumerevoli cameo lo rendono un grande personaggio in qualunque contesto. Il fatto che non fosse ancora stato aggiunto al gioco è particolare, ma ora sappiamo perché. Curiosamente, il suo arrivo è stato già previsto da diversi leak sparsi per il web, e se le cose dovessero andare così, allora potete aspettarvi di vedere Shredder come prossimo personaggio, l’iconico antagonista delle tarterughe ninja. Riguardo al rilascio di Garfield, gli sviluppatori hanno detto questo:

2Disponibile come aggiornamento gratuito per chiunque abbia acquistato il gioco, Garfield si unisce a personaggi come le Tartarughe Ninja, SpongeBob, Patrick, Sandy, Nigel Thornberry, Ren & Stimpy e altri ancora. Si diceva che fosse il prossimo combattente della scuderia Nickelodeon a unirsi alla mischia, e il trailer di debutto sopra lo mostra bloccato proprio dentro. Sarà disponibile nel platform fighter dal 9 dicembre su altre piattaforme, anche se i giocatori Switch dovranno aspettare fino a “più tardi questo mese” secondo la descrizione del video di YouTube.”

Quindi i giocatori per Nintendo Switch dovranno attendere un paio di settimane prima di poterlo provare in tutta la sua gloria. Nickelodeon All-Star Brawl ha ricevuto una nomina ai Game Awards 2021 come miglior picchiaduro dell’anno, e sebbene la competizione sia brutale, non possiamo che ammirare il risultato del gioco.