Sonic the Hedgehog 2: confermata la doppiatrice di Tails

Sonic the Hedgehog 2, l’imminente sequel che uscirà l’anno prossimo l’8 aprile, è ufficialmente salito di livello con l’annuncio che la doppiatrice Colleen O’Shaughnessey riprenderà il suo ruolo di voce di Tails nel film. O’Shaughnessey ha fornito la voce di Tails per anni ormai nei videogiochi, quindi è solamente giusto che abbia nuovamente questa parte. La doppiatrice non vede l’ora che i fan possano assistere alla sua performance sul grande schermo, e ha dato lei stessa la notizia sui social, confermando la sua parte. La storia del secondo capitolo potrebbe esservi sfuggita, quindi ve la riportiamo di seguito:

“Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà e Tom e Maddie decidono di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, quando il Dr. Robotnik torna, questa volta con un nuovo partner , Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che abbia il potere di costruire e distruggere civiltà. Sonic si allea con il suo aiutante, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.”

Come notato sopra, Sonic the Hedgehog 2 è attualmente previsto per l’uscita l’8 aprile 2022 e creato dagli studi di Paramount Pictures. È confermato che il sequel vedrà il ritorno degli attori principali dell’originale così come Idris Elba come voce di Knuckles e, a partire da oggi, Colleen O’Shaughnessey come la voce di Tails.

Sonic the Hedgehog, il film originale, è attualmente disponibile per l’acquisto su home video, digitalmente e su Blu-ray, DVD e 4K Ultra HD. Il film è interpretato da Ben Schwartz come la voce dell’omonimo riccio, James Marsden come Tom Wachowski, un ufficiale di polizia che fa amicizia con Sonic, e Jim Carrey come Dr. Robotnik, il classico cattivo e scienziato del franchise. Siamo entusiasti di questo secondo capitolo e non vediamo l’ora di avere altre informazioni sul film.