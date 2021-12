Sam & Max Beyond Time and Space Recensione: bevete molti liquidi!

È trascorso un annetto da quando Skunkape Games ha rilasciato la versione rimasterizzata di Sam & Max Save the World, della quale abbiamo discusso sul finire dell’estate in occasione dell’uscita su Nintendo Switch (la recensione potete leggerla qui), perciò era lecito attendersi una nuova edizione del prosieguo episodico delle peripezie di Sam e Max, la coppia di detective antropomorfi più atipica che sia mai comparsa sui nostri schermi, in un nuovo pacchetto che include tutti i capitoli della seconda stagione. Non è necessario aver giocato la prima, ma questa riprende da lì e aiuta a sistemare alcune delle questioni in sospeso: certo, non capirete fino in fondo tutto l’umorismo e le gag, ma è sufficiente sapere che Max è il presidente degli Stati Uniti, che la loro vicina è innamorata di un busto di Abe Lincoln, e che il commesso del minimarket è afflitto da paranoiche teorie cospiratorie.

Sam & Max Beyond Space and Time: quando vi decidete a crepare?

Nel corso dei precedenti sei episodi, i nostri eroi hanno affrontato ex star per bambini, un prepotente presentatore di talk show, la mafia dei giocattoli, il governo degli Stati Uniti, Internet e un leader di culto per sventare una serie di complotti di ipnosi di massa. La seconda stagione di Sam & Max vede quindi la Polizia Freelance affrontare una possessione demoniaca nel laboratorio di Babbo Natale, il Triangolo delle Bermuda, un vampiro goth e il suo esercito di zombie che saltavano nei club, una sinistra cabala conosciuta solo come L-O-R-O, e le forze dell’inferno. Questa nuova avventura inizia con alcuni problemi al Polo Nord: Babbo Natale si è barricato in un laboratorio e minaccia di mitragliare chiunque si avvicini troppo. Da lì, Sam e Max viaggeranno attraverso portali interdimensionali per affrontare teste di Moai parlanti e un leader di una big band regredita in età, assumere una nuova vita in un rave europeo di vampiri emo, risolvere anomalie temporali mentre viaggiano su un disco volante e, in un finale appropriato, lottare contro la burocrazia bizantina dell’Inferno stesso. È un gioco tremendamente divertente grazie ad una vastissima gamma di trovate esilaranti e geniali.

Se avete giocato la Stagione Uno ma non la Stagione Due, ci sono un paio di differenze significative in termini di presentazione del gioco: in primis, non siete più legati a una singola impostazione grafica (almeno su PC) e ora potete impostare la risoluzione del gioco a vostro piacimento. In secondo luogo, è possibile scegliere di giocare con vari livelli di suggerimenti automatici (incluso “nessuno”) che vi indicheranno la giusta direzione se vi bloccate, ben amalgamati nel gioco stesso. Se passate troppo tempo senza progredire nella storia, Max vi aiuterà a dirigervi verso il prossimo elemento mancante, suggerendovi di andare in un nuovo luogo o richiamando l’attenzione su un componente chiave del prossimo puzzle. Si tratta di un sistema senza soluzione di continuità che si mimetizza molto bene, salvando sia la storia che la vostra dignità dandovi ancora un po’ di spazio per barare anche se, come nella prima stagione, gli enigmi non sono davvero così difficili da rendere gli aiuti davvero necessari: è quasi sempre sufficiente afferrare ogni oggetto che non è inchiodato a terra e poi provarlo su tutto ciò che invece lo è. Dove la prima stagione offriva una serie di enigmi sequenziali relativamente slegati tra loro, la seconda stagione è progettata intorno a puzzle che funzionano davvero per far progredire la storia. Gli episodi Moai e Chariots sono particolarmente belli, con ogni enigma saldamente ancorato alla storia e alla sfida che vi attende. Anche i casi più piccoli di enigmi inventivi in più parti, come entrare nel covo di Jurgen nella Fabbrica degli Zombie, richiedono ai giocatori di pensare in più fasi. Ci sono meno casi in cui si deve fare marcia indietro, ma l’episodio finale purtroppo costringe i giocatori a correre avanti e indietro tra due scene piuttosto blande solo per far proseguire la storia.

Distruggere… Sam & Max!

La seconda stagione include anche i mini-giochi obbligatori, ma qui c’è un po’ più di varietà e alcuni elementi di trama che rendono le sezioni arcade meno impegnative e un po’ più sopportabili. Certo, la missione di consegna del disco è ridicolmente facile, e gli elementi di guida nell’episodio finale non hanno un gameplay che possa definirsi tale, ma almeno servono a far progredire la storia. La sequenza di surf da Moai Better Blues è in realtà l’unico mini-gioco che si qualifica come impegnativo, e sarebbe meglio se più elementi richiedessero qualche abilità o percezione. Ma, in perfetto stile Sam & Max, l’umorismo è più importante dei puzzle o della storia vera e propria. Le piccole cose a caso, come il negozio PimpleCar, la testa di Moai sommersa e i cambiamenti di personalità di Bluster Blaster, valgono quasi il prezzo del biglietto da soli. I grandi risultati, come il trovarsi faccia a faccia con la fonte della paranoia di Bosco e la convalida finale dei Soda Poppers, rivelano che c’è un metodo nella follia dei designer e una sorta di follia logica che lega l’intera stagione. Ci sarebbe piaciuto vedere fare di più con i send-up della scena emo e la natura aziendale dell’Inferno, ma, in generale, la comicità di questa stagione funziona davvero molto bene, e finalmente ha iniziato ad avvicinarsi alla follia anarchica che Sam e Max rappresentano.

Rovinerebbe la storia se ne parlassimo troppo qui, ma ci sono anche alcuni risultati narrativi. L’approfondimento della relazione tra Abe e Sybil e il contrasto tra Flint Paper e il dinamico duo di investigatori aiutano sicuramente a dare un po’ di spessore ai personaggi. L’intera rivelazione sulla madre di Bosco e la sua paranoia mostrano anche che la sua instabilità è più di un comodo gancio a cui gli sceneggiatori possono appendere battute. Il momento di gran lunga più efficace è la postura triste che Sam adotta quando si ritrova separato da Max. Per la prima volta, si comincia a relazionarsi con Sam in un modo che rende l’umorismo delle situazioni successive molto più divertente. Non sto sottolineando chissà quale pathos narrativo, ma si tratta di una bella sorpresa per la serie. La meraviglia più grande, però, è come tutti gli elementi della storia sembrino effettivamente riunirsi alla fine. Lo stile visivo generale della serie è fantastico e dà agli artisti l’opportunità di estendere la loro immaginazione e offrire alcune interessanti svolte su alcuni stereotipi ormai triti e ritriti: il laboratorio di Babbo Natale, l’Inferno e l’Isola di Pasqua sono luoghi particolarmente evocativi, pieni di atmosfera e di dettagli. Il design dei personaggi è altrettanto memorabile, con i bizzarri aiutanti di Babbo Natale, il mostro di Jurgen e Satana che rubano la scena.

Il doppiaggio è perfetto sia per Sam che per Max, e gli altri personaggi sono quasi altrettanto buoni. La testa di Moai ovviamente ruba la scena, ma ci è piaciuta anche la voce in stile James Mason per Satana e la spassosa imitazione di Boris Karloff per il mostro di Jurgen. I grandi numeri musicali non sono così solidi come nella prima stagione, ma la sequenza in cui i rapitori di Bosco finalmente rivelano il loro piano con una canzone è uno di quei momenti che ti rimane impresso per molto tempo. Come sempre, le tonalità jazz della colonna sonora funzionano molto bene e continuano ad impressionarmi. Purtroppo, al pari della precedente riedizione, la carenza di qualsivoglia extra si fa sentire: poiché l’originale compilation di tutti gli episodi vantava un quantitativo di interviste e outtake davvero invidiabile, presumo che gli stessi non abbiano trovato spazio nella remastered per delicate questioni di copyright, ma è comunque un peccato.

Piattaforme: Nintendo Switch, PC, Xbox One

Sviluppatore: Skunkape Games

Publisher: Skunkape Games

Quest’ultima stagione di Sam & Max mi ha davvero impressionato, oggi come allora: l’umorismo e gli elementi della trama sono diventati davvero più incisivi in questa stagione e spianano la strada verso una remaster della terza stagione ancora migliore. Mettendo da parte umorismo e caratterizzazione, la serie Sam & Max è ancora sposata con il formato standard del gioco d’avventura: i giocatori entrano in una scena, cercano oggetti da usare, usano quegli oggetti e poi passano alla scena successiva. Qualora non vi piacesse il gameplay, è chiaro che Sam & Max Beyond Space and Time non riuscirà a farvi cambiare idea, ma d’altra parte c’è un motivo se ancora oggi si tratta di una tipologia di giochi molto apprezzata. Se non avete ancora giocato un singolo titolo di Sam & Max, Beyond Space and Time è un ottimo punto di partenza, e il prezzo estremamente accessibile dovrebbe riuscire a sciogliervi ogni dubbio.