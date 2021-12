Rune Factory 4 Special: disponibile su console

Ci sono novità da parte di XSEED Games e Marvelous USA, Inc., il loro titolo Rune Factory 4 Special finalmente arriva su console!

Per chi non lo conoscesse, il gioco si apre con un giovane uomo o una donna che cade da un dirigibile e atterra nella città di Selphia. Il quale viene nominato come reggente locale per errore, l’eroe è incaricato di proteggere la città e migliorare la vita della sua gente.

In qualità di principe o principessa di nuova nomina, i vostri doveri reali sono assolti con l’emissione di ordini per aiutare la città a prosperare, o adottando un approccio più rilassato, aumentando le colture e aiutando i cittadini.

Nel caso in cui vogliate poi partecipare ad un’avventura nei dungeon durante le vostre giornate, avrete accesso ad una vasta gamma di armi e magia, le quali possono essere create o acquistate; saranno sicuramente molto utili nelle vostre battaglie contro i nemici .

Compagni pericolosi o mostri amichevoli possono anche unirsi per aiutarvi durante i vostri viaggi. Nel mondo ovviamente, c’è un enorme cast di adorabili cittadini pronti a servirvi e a diventare fedeli compagni, inclusi 12 potenziali pretendenti da corteggiare e sposare.

Il titolo mette insieme azione RPG, agricoltura e simulazione di vita in un unico pacchetto, consentendovi di creare una routine appagante per voi stessi nella città di Selphia. Giocando come il principe nominato o la principessa della città sarete in grado di forgiare il vostro destino, sia che questo significhi una vita tranquilla lavorando nei campi, costruendo strette relazioni con i cittadini; o esplorare le segrete con l’ampia gamma di armi e poteri magici in vostro possesso. Mentre i Terrestri approfondiscono il loro rapporto con i residenti di Selphia, possono anche sposarsi con uno dei 12 candidati idonei

Nella versione special oltre al gioco di base, è incluso anche il DLC ” Another Episode”, che aggiunge una serie di episodi in stile storybook illustrati narrati dai 12 candidati al matrimonio del gioco e dall’amabile drago guardiano di Selphia, Ventuswill.

Il titolo è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, e vi ricordiamo che è disponibile anche su PC sulla piattaforma Steam