Genshin Impact: diamo il benvenuto a Arataki Itto

Quest’oggi ci sono novità da parte miHoYo , la casa di sviluppo ha pubblicato un nuovo trailer sul nuovo personaggio di Genshin Impact che si unirà al roaster: Arataki Itto. Questi ci è stato appena mostrato attraverso un trailer dedicato sul canale YouTube ufficiale.

Arataki Itto è il nuovo personaggio e sarà legato all’elemento Geo.

Nel filmato, ci vengono mostrate le sue capacità attoriali. Il combattente è pronto ad essere al centro dell’attenzione, anche se col suo carattere esuberante sembra non essere molto affine al copione delle sue opere. Il nostro attore verrà affiancato dalla sgangherata Arataki Gang. Ricercato dalla Tenryu Commission, Arataki Itto è pronto ad affrontare nuove avventure all’interno del mondo di Teyvat.

Il titolo è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) , mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.