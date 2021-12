Uncharted Legacy of Thieves: ecco quanto pesa

Dopo l’annuncio della data di lancio di Uncharted Legacy of Thieves Collection, Naughty Dog ha svelato al pubblico alcune informazioni cruciali, che fanno sempre comodo ai videogiocatori. Inoltre, subito dopo la conferma del giorno d’uscita, Sony ha rimosso dal PlayStation Store la possibilità di acquistare Uncharted 4 e Uncharted The Lost Legacy separatamente.

Di recente, un utente di Twitter che si chiama PlayStation Game Size, è riuscito ad identificare il peso specifico che occuperà Uncharted Legacy of Thieves Collection sulle nostre console PlayStation 5. La Collection degli ultimi due capitoli delle avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer, secondo l’utente Twitter, si aggirerà attorno ad un peso di circa 90 GB su PlayStation 5.

Ciò, tuttavia, non risulta troppo sorprendente, soprattutto se consideriamo il fatto che il quarto capitolo della saga, da solo, pesava ben 63 GB su PlayStation 4, mentre The Lost Legacy occupava 45 GB. Nonostante il peso non sia poi così inciso per i consumatori sulla scelta dell’acquisto, vale la pena sottolineare che il file non ha subito compressioni con la tecnologia di compressione Kraken di PS5.

Vi ricordiamo che Uncharted Legacy of Thieves Collection verrà reso disponibile a partire dal 28 gennaio 2022 per PlayStation 5 e PC (via Steam) e che sarà possibile preordinare la raccolta fin dal 21 gennaio, ovvero una settimana prima del day-one.