Sherlock Holmes Chapter One: su old-gen nel 2022

Sherlock Holmes Chapter One (di cui abbiamo svolto anche una recensione) è attualmente giocabile sulle console current-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X/S e, ovviamente, anche su PC. Tuttavia, al momento del lancio, Frogwares ha ammesso che sarebbe dovuta uscire anche la versione old-gen del titolo open-world ed investigativo.

La versione PlayStation 4 e Xbox One di Sherlock Holmes Chapter One, infatti, ha subito alcuni ritardi che hanno spinto la software house a rivalutarne la finestra di lancio, attualmente fissata per il primo trimestre del 2022. questo è stato annunciato in una dichiarazione di Frogwares pubblicata tramite il suo account Twitter:

Il gioco è ancora programmato per avere una versione PS4 e Xbox One. Vi assicuriamo che il team di sviluppo sta facendo buoni progressi e, al momento, stiamo pensando di rilasciare il gioco entro il primo trimestre del 2022. Abbiamo dovuto prendere l’ardua decisione di posticipare la versione PS4 e Xbox One di Sherlock Holmes e rimaniamo sicuri e coerenti con questa scelta. Avevamo bisogno di un po’ più di tempo per ridefinire e testare il gioco sugli hardware meno recenti, così da fornirvi un’esperienza appropriata. Questa è la nostra priorità numero uno e faremo del nostro meglio per assicurarci che la versione old-gen di Sherlock Holmes sia di una qualità dignitosa e ben ottimizzata. Vi ringraziamo molto per la vostra comprensione, pazienza e il costante supporto. Frogwares Team.



Ebbene, le ragioni per il ritardo dell’uscita della versione old-gen di Sherlock Holmes Chapter One sono riconducibili alla volontà di prendersi più tempo per ottimizzare al meglio la qualità dell’esperienza videoludica da offrire. Non appena verrà fornita la data esatta di uscita, vi aggiorneremo qui su GamesVillage senza alcun dubbio.