Hatsune Miku Colorful Stage: disponibile su mobile

Il rhythm game Hatsune Miku Colorful Stage è disponibile ora in tutto il mondo per il download per dispositivi iOS e Android. Il gioco free-to-play, completamente doppiato in giapponese con sottotitoli in inglese, presenta una vasta gamma di personaggi originali, musiche e storie per la gioia di tutti i fan dell’idol virtuale famosa in tutto il mondo Hatsune Miku. La community è sempre stata coinvolta lungo tutto il percorso che ha portato al lancio di oggi.

Durante le due settimane di beta testing che si sono svolte a ottobre, più di 60.000 giocatori hanno provato il gioco sia su iOS sia su Android. A novembre, i fan hanno lavorato insieme per sbloccare le ricompense pre-ordinandolo o pre-registrandosi e seguendo i canali ufficiali del gioco, superando il traguardo originale di 150.000 e raggiungendo più di 390.000 tra pre-ordini e follow.

Grazie allo sforzo della community, tutti otterranno 3.000 Cristalli al lancio, così come un set di costumi da cantante virtuale, un biglietto Gacha, materiali per creare costumi e un outfit esclusivo a tempo limitato ispirato a Sonic the Hedgehog. In Hatsune Miku Colorful Stage i giocatori possono lasciarsi conquistare da storie coinvolgenti con un cast di oltre 20 personaggi unici che fanno parte di 5 band.

I giocatori possono partecipare anche a concerti virtuali trasmessi in diretta streaming con Hatsune Miku e altri cantanti virtuali come Kagamine Rin, Kagamine Len, Megurine Luka, KAITO e MEIKO. Nel gioco sono presenti i più grandi successi di Hatsune Miku, come “Tell Your World” di kz, “Melt” di ryo e “ROKI” di Mikito-P e canzoni originali composte per l’occasione.