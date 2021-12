God of War: trailer e specifiche della versione PC

Santa Monica Studio e Sony hanno pubblicato un nuovo trailer che mostra le feature su PC di God of War, episodio uscito su PlayStation 4 e che arriverà il 14 gennaio 2022 su computer. Tra le caratteristiche prestazioni, DLSS NVIDIA potenziate con IA, ombre a risoluzione più elevata, screen space reflection migliorate, riflessi NVIDIA per un gameplay reattivo. Potete vedere il trailer in fondo alla notizia.

Grafica ad alta fedeltà.

Una grafica sorprendente migliorata su PC. Godetevi la vera risoluzione 4K, sui dispositivi supportati, con framerate sbloccati per prestazioni al top. Scegliete le vostre impostazioni tramite una vasta gamma di preset e opzioni grafiche, tra cui ombre a risoluzione più alta, riflessi dello spazio dello schermo migliorati, l’aggiunta di GTAO e SSDO, e molto altro ancora.

La qualità incontra le prestazioni. Sfruttate la potenza AI di NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) per aumentare il frame rate e generare immagini belle e nitide su alcune GPU Nvidia. Utilizza la tecnologia a bassa latenza NVIDIA Reflex che ti permette di reagire più rapidamente e di colpire le combo più difficili con il gameplay reattivo che desideri sulle GPU GeForce.

Giocate a modo vostro. Grazie al supporto dei controller wireless DUALSHOCK 4 e DUALSENSE, di una vasta gamma di altri gamepad e di legami completamente personalizzabili per mouse e tastiera, avrete il potere di mettere a punto ogni azione in base al vostro stile di gioco.

Oltretutto, sono anche state pubblicate le specifiche per PC, che potete vedere qui sotto. Ieri vi avevamo anche fatto sapere del supporto all’AMD FSR.

La tabella mostra le caratteristiche consigliate da minimo a ultra. Qui sotto vi lasciamo al video che mostra le feature di God of War su PC nel filmato in italiano.