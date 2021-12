Nintendo Switch: vendite record in Italia e Europa

Nella settimana del 22 novembre, quella del Black Friday, in Italia e in Europa sono state vendute più Nintendo Switch rispetto a qualsiasi altra settimana dal lancio della console.

Sul mercato da Marzo 2017 e presto nel suo sesto anno di vita, la famiglia di console, che ora include Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite e Nintendo Switch Modello OLED, nella settimana del 22 Novembre ha superato per vendite il precedente record stabilito in Europa a Novembre 2019.

A guidare la vendita di hardware è stato il bundle in edizione limitata che include una Switch, un codice download per scaricare Mario Kart 8 Deluxe e un abbonamento individuale di tre mesi a Nintendo Switch Online.

In Europa, il mese di Novembre 2021 ha visto anche due settimane record per il software Switch. Nella settimana del 15 novembre sono stati venduti più giochi in tutta Europa rispetto a qualsiasi settimana precedente nella storia della console, un record che è stato poi ulteriormente superato la settimana successiva.

Significativo è stato il lancio di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente il 19 Novembre che, insieme, hanno venduto oltre sei milioni di copie in tutto il mondo nel primo fine settimana di vendita.

I titoli più recenti includono Metroid Dread, Mario Party Superstars, WarioWare: Get It Together!, Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente e Big Brain Academy: Sfida tra Menti. Inoltre, tra i tanti altri giochi spiccano Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Fortnite, Minecraft e MONSTER HUNTER RISE.