Sonic the Hedgehog 2: svelato il primo poster

In queste ore di questo 8 dicembre di festa, è stato svelato il primo poster ufficiale di Sonic the Hedgehog 2, secondo capitolo del film uscito nel 2020. Dopo la conferma della doppiatrice di Tails di ieri, è stata mostrata sui canali social un’immagine che ritrae proprio la volpe a due code mentre pilota lo storico biplano Tornado, con sopra ovviamente il porcospino blu e dietro Eggman (interpretato da Jim Carrey). Potete vedere il poster in fondo alla notizia. Ricordiamo inoltre che il trailer sarò fatto uscire domani durante i The Game Awards 2021.

Questa la storia del nuovo capitolo:

“Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è pronto per una maggiore libertà e Tom e Maddie decidono di lasciarlo a casa mentre vanno in vacanza. Ma, non appena se ne sono andati, quando il Dr. Robotnik torna, questa volta con un nuovo partner , Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che abbia il potere di costruire e distruggere civiltà. Sonic si allea con il suo aiutante, Tails, e insieme intraprendono un viaggio per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.”

Come si può vedere anche nel nuovo poster qui sotto, Sonic the Hedgehog 2 è previsto per l’uscita l’8 aprile 2022, ed è stato fatto dagli studi Paramount Pictures.