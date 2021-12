World of Warcraft: sono arrivati i timewalking di Legion

Dopo un mese dall’uscita della patch 9.1.5 di World of Warcraft Shadowlands, il gioco è pronto ad accogliere finalmente il motivo per cui in molti hanno ripreso a giocare: i viaggi nel tempo di Legion, probabilmente l’espansione più giocata di sempre. La Legione Infuocata era tornata per la terza volta, e non aveva intenzione di cedere, ma con la sconfitta definitiva di Sargeras si è conclusa questa grande minaccia una volta per tutte. Ora, i giocatori potranno rivivere questa grande perla del passato, facendo le spedizioni dell’espansione. Tra queste, abbiamo:

Segrete delle Custodi.

Covo di Neltharion.

Boschetto Cuortetro.

Occhio di Azshara.

Corte delle Stelle.

Forte Corvonero.

E non solo: parlando con un npc speciale a Oribos potrete accedere alla Chiave del Potere Logora con cui fare la modalità mitica+ dei dungeon di Legion. Questa è in assoluto una novità mai vista prima, e la Blizzard spera che con questo i giocatori possano riassaporare i bei vecchi tempi dell’espansione e riviverli nuovamente. Assieme a questo evento c’è lo storico ritorno della Mage Tower. Per chi non fosse un grande esperto di Legion, questa modalità vi sfiderà e vi terrà sotto pressione costantemente, mentre cercherete di abbattere un pericoloso nemico completamente da soli. Nessuno potrà aiutarvi e l’unico modo per trionfare è uccidere l’avversario. Ovviamente, in base al tipo di classe che usate l’obiettivo sarà un tantino differente, ma il succo rimane sempre lo stesso: questa è una sfida mirata a testare le vostre abilità come mai prima d’ora, e pertanto non vi aspettate di ricevere dei nerf come aiuto. Questa serie di novità riporteranno un po’ di movimento e attività in World of Warcraft, siccome recentemente i giocatori sono un po’ delusi dall’enorme questione avvenuta durante l’estate, e tali ripercussioni si sentono ancora dopo mesi di distanza. Vedremo cosa ci riserverà il futuro per l’MMORPG di Blizzard.