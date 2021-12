Fallout 76: arriva il nuovo aggiornamento oggi

L’aggiornamento di Night of the Moth è ora disponibile in tutte le versioni di Fallout 76 e sembra piuttosto significativo, rispetto alle altre occasioni. I giocatori possono partecipare al nuovo evento stagionale Mothman Equinox, con ricompense a tema Mothman Cult da acquisire. L’evento dura fino al 21 dicembre, quindi i giocatori dovrebbero avere tutto il tempo per partecipare. Oggi segna anche l’inizio della Stagione 7: La vendetta di Zorbo. Ultimo ma non meno importante, l’aggiornamento di oggi presenta una serie di correzioni di bug e miglioramenti della qualità della vita che dovrebbero rendere l’esperienza complessiva migliore. Di seguito sono riportate le note sulla patch direttamente dal sito Web ufficiale del gioco di Bethesda. Vi consigliamo di darci un’occhiata anche veloce, poiché descrivono con cura ogni cosa da sapere sull’aggiornamento in arrivo.

Equinozio dell’uomo falena: fino al 21 dicembre, visita ogni ora Point Pleasant nella regione della foresta per aiutare gli illuminati a evocare il saggio uomo falena negli Appalachi e guadagnare nuove ricompense a tema!

Inizia la stagione 7: il Dr. Zorbo avrà la sua vendetta contro il Capitano Cosmos e tu lo aiuterai! Sali di grado e richiedi nuove ricompense stellari sul tabellone segnapunti della Stagione 7, il tutto mentre viaggi tra le stelle per aiutare Zorbo a mettere insieme un subdolo equipaggio.

Miglioramenti alla qualità della vita: abbiamo aggiunto la condivisione del bottino leggendario, il saccheggio di cadaveri nelle vicinanze, un portachiavi Pip-Boy e molti altri miglioramenti richiesti dalla comunità al gioco.

Aggiornamenti sugli eventi pubblici: abbiamo apportato alcuni miglioramenti per semplificare il nostro sistema di eventi pubblici e implementato modifiche al bilanciamento per una varietà di eventi pubblici.

Pirate Radio: una trasmissione canaglia sta invadendo le onde radio degli Appalachi! Sintonizzate il vostro Pip-Boy su Pirate Radio per ascoltare nuovi brani, ascoltare drammi radiofonici e spot pubblicitari.

L’aggiornamento di Fallout 76 è uscito oggi, quindi correte a scaricare tutti i contenuti nuovi.