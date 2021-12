Gran Turismo Nations Cup: Il primo italiano vincitore

A segnare il culmine di una stagione e di un torneo straordinari, Valerio Gallo, è il primo italiano vincitore della Nations Cup del FIA Certified Gran Turismo Championships 2021, che quest’anno ha visto la presentazione della nuova vettura Porche Vision Gran Turismo, disponibile all’interno di Gran Turismo 7 già dal giorno di uscita. Nell’evento che ha infiammato le piste virtuali dal 3 al 5 dicembre il Team Toyota è l’altro protagonista, aggiudicandosi il trofeo del Manufacturer Series Champions.

Si è partiti venerdì 3 dicembre, giorno in cui si è tenuta la TOYOTA GAZOO Racing GT Cup. La gara si è svolta sul circuito di Le Mans, nella quale l’esperto pilota giapponese Tomoaki Yamanaka, aka yamado_racing38, ha tagliato il traguardo per primo a soli quattro decimi dal connazionale e campione dell’anno scorso, Takuma Miyazono, aka Kerokkuma_ej20, e dall’impressionante esordiente di 16 anni Rikuto Kobayashi, aka TX3_tokari71. Qui è disponibile il report completo della gara.

Il giorno successivo è stata la volta delle Manufacturer Series World Final, con il Team Toyota, composto dal brasiliano Igor Fraga (IOF_RACING17), lo spagnolo Coque López (coqueIopez14) e il giapponese Tomoaki Yamanaka (yamado_racing38), che era a pari punti con il Team Mazda. Grazie agli straordinari piazzamenti ottenuti in tutte e tre le gare, il team Toyota è riuscito a raggiungere il gradino più alto del podio. Qui è disponibile il report completo della gara.

La gara clou delle World Finals Nations Cup di Gran Turismo certificate FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) si è svolta durante l’ultimo giorno dell’evento, il 5 dicembre, con un totale di 32 partecipanti da 18 paesi diversi. La fase finale del torneo è stata suddivisa tra le tre regioni maggiori: Asia-Oceania, EMEA e Americhe, con l’obiettivo di disputare la Grand Final con solamente i primi 16 classificati.

Prima della finalissima, Valerio Gallo era il favorito per il titolo, con un vantaggio di 6 punti sul secondo classificato e 8 punti dal terzo. Durante la gara l’italiano ha dimostrato di essere all’altezza delle aspettative, portandosi in testa al primo giro, ma con l’incertezza delle strategie legate ai pit-stop. Durante il 18esimo giro di 22 Miyazono ha commesso un errore che ha permesso a Gallo di riportarsi in testa e, resistendo fino alla fine è diventato il primo italiano vincitore della Nation Cup.

È stata una grande stagione. Aver vinto la Nations Cup, ben quattro round e l’Olympic Virtual Series è stato magico. Non so davvero come descrivere i miei sentimenti in questo momento, ma voglio dedicare questo campionato a tutte le persone che mi hanno supportato. Valerio Gallo, vincitore della Nations Cup 2021

