New World: l’unione dei server sta arrivando

Poco più di due mesi dopo il massiccio lancio di New World, Amazon Game Studios sta iniziando a unire i server a causa della diminuzione del numero di giocatori. La prima fusione di server del gioco, il server centrale dell’UE Mardi, si fonderà con il server dell’UE Brittia. Ciò doveva accadere ogg, in data 8 dicembre, ma a seguito delle diffuse interruzioni dei servizi web di Amazon che hanno interessato New World, accadrà invece domani. Altre due unioni, questa volta per tutti i server che compongono il set mondiale di Vanaheim Terra dell’UE centrale e il sud Il set mondiale di American Nibiru Mu, accadrà il 10 dicembre. Di conseguenza, possiamo pensare che probabilmente queste unioni siano solo l’inizio di una lunga serie di operazioni. New World ha visto più di 900.000 giocatori simultanei poco dopo il lancio, portando a lunghi tempi di coda di accesso. In risposta, Amazon ha creato rapidamente nuovi server su cui i giocatori possono creare personaggi, promettendo trasferimenti di server gratuiti in seguito. Avanti veloce fino ad ora, e il risultato finale dei trasferimenti di server e di una base di giocatori attivi in ​​diminuzione è che molti dei server del gioco creati per alleviare i problemi di accesso sono ora città fantasma con solo poche centinaia di giocatori attivi. Sebbene il gioco sia ancora popolare, al momento della stesura è il quarto gioco più giocato su Steam con un numero massimo di giocatori simultanei di oltre 114.000, ci sono semplicemente più server di quanti giocatori possano riempirli. Purtroppo sarà difficile cercare di mantenere la player base costante considerando tutti gli aggiornamenti di rivali come Final Fantasy 14 e Elder Scrolls Online, pertanto pensiamo che ci vorrà un miracolo per rimediare ai loro errori. Speriamo che New World riesca a superare questa difficile crisi e a tenere testa alta alle tempeste in arrivo.