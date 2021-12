Total War Warhammer III: il nuovo trailer presenta la fazione degli Slaanesh

SEGA e Creative Assembly hanno pubblicato un nuovo trailer di Total War Warhammer III. Come sempre, sarà un tuffo profondo nelle varie fazioni in guerra che lo sviluppatore ha evidenziato negli ultimi mesi. Il video presenta un tipo molto specifico di unità, incentrato sull’eccesso e il desiderio di piacere e dolore tutto in uno: gli Slaanesh.

Il clan è stato brevemente presentato in un trailer precedente in cui stavano duellando con un’altra fazione, i Nurglings. Lo Slaanesh ha una varietà di unità che puoi utilizzare, con il loro aspetto grande e potente particolarmente simile a un demone. La fazione rivendica la sua fedeltà al Principe Oscuro.

Total War Warhammer III porta l’attenzione sui Reami del Caos mentre i vari Dei del Caos combattono per il controllo. Nel frattempo, il Grand Kathay e Kislev combattono contro l’assalto dei demoni mentre si scontrano tra loro per il dominio. Oltre a difendere il proprio territorio, i giocatori possono anche invadere i Reami del Caos per recuperare utili artefatti, affrontandosi in travolgenti combattimenti di Sopravvivenza. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Recluta eroi leggendari, raduna potenti eserciti e crea un impero leggendario nell’avvincente campagna a turni. Scendi in campo e comanda le tue forze in battaglie in tempo reale ricche di dettagli e spettacoli strabilianti. Total War: WarHammer III è la conclusione catastrofica della trilogia. Raduna le tue forze ed entra nel contorto Regno del Caos. Conquisterai i tuoi Demoni… o li comanderai?

Vengono dalle montagne del lutto, con ascia, spada e lama da macellaio. Gli Ogre sono sul sentiero di guerra… e sono AFFAMATI. Il terzo capitolo di Total War introduce nel gioco due nuovi Lord leggendari, nuovi agenti e unità, oltre a una serie di caratteristiche e meccaniche specifiche.

Total War Warhammer III sarà disponibile dal 17 febbraio 2022 per PC tramite Steam, Epic Games Store e Game Pass.