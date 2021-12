Everspace 2: pubblicata la road map 2022

Everspace 2 di Rockfish Games ha fatto progressi dal lancio in Early Access su Steam, ma sono in arrivo importanti novità per il prossimo anno. In una nuova road map per il 2022, lo sviluppatore ha delineato tutti i nuovi contenuti in arrivo confermando il lancio dell’aggiornamento versione V1.0 all’inizio del 2023. Il primo è Rogue’s Debut, che verrà lanciato nella primavera del 2022 e introduce il Light Fighter Rogue come nuova sottoclasse.

Sono in arrivo anche nuove missioni principali e secondarie, nuovo equipaggiamento, miglioramento del crafting e raccolta di risorse e un aumento del numero massimo di giocatori. Ci sarà anche supporto per l’interfaccia utente e la lingua del testo per italiano, spagnolo, portoghese brasiliano e molto altro. Nell’estate 2022 arriva Drake: Gang Wars, che porta il nuovo sistema Drake con tre fazioni in guerra, nuove attività, un nuovo compagno e ancora più missioni secondarie. L’autunno 2022 vede l’uscita di Ancient Rifts che aggiunge una nuova sfida di fine gioco che vede i giocatori avventurarsi in fratture per ricompense di equipaggiamento leggendario. Ci si può aspettare anche più nuove attività e mini-missioni insieme a un aumento del livello massimo del giocatore. La versione V1.0, presenterà il capo più personale che puoi immaginare insieme a nuovi segreti e contenuti di fine gioco. Questa versione finale coinciderà anche con l’uscita del gioco su console PlayStation e Xbox. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Everspace 2 è un frenetico sparatutto spaziale a giocatore singolo con esplorazione, tonnellate di tesori e classici elementi GdR. Vivete una storia avvincente ambientata in un mondo aperto intenso, creato a mano, con segreti e pericoli che si metteranno sulla tua strada per diventare umano.

Durante la campagna incontrerai degli amici con una storia da raccontare. Ti aiuteranno con le missioni secondarie e ti garantiranno vantaggi quando affronterai sfide brutali che si frapporranno tra te e il prossimo tesoro.

Everspace 2 è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC tramite Steam.