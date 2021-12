GTA Online: nuovo DLC dal titolo “The Contract” in arrivo

Rockstar Games, tramite il suo sito web ufficiale, ha rivelato al suo pubblico che GTA Online sta per ricevere un importante aggiornamento, che prevede l’arrivo di un nuovo DLC dal titolo “The Contract” (Il contratto, in italiano). Il DLC in questione (riscattabile gratuitamente) si promette di riservare ai giocatori la possibilità di poter incontrare Dr. Dre all’interno del gioco e di ascoltare anche alcuni suoi pezzi.

Era noto ai più, tempo fa, che Dr. Dre avesse lavorato a qualche pezzo da utilizzare proprio in GTA. La storia del nuovo DLC vede il protagonista di Grand Theft Auto V, Franklin Clinton, alle prese con la sua “Agenzia di soluzioni per VIP”. Un “contratto” sottoscritto con Dr. Dre, inoltre, vede il protagonista costretto a recuperare il telefono rubato dell’artista, in cui sono registrati pezzi inediti della sua musica.

Ambientato parecchi anni dopo la campagna a giocatore singolo, la trama del DLC di GTA Online porterà il giocatore ad esplorare tutta Los Santos: dai quartieri di Franklin, a quelli più lussureggianti della città. Naturalmente, sono stati introdotti nuovi contenuti aggiuntivi, tra cui armi e veicoli inediti. L’aggiornamento uscirà tra una settimana, ovvero il giorno 15 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni che riguardano il DLC “The Contract”, vi consigliamo di seguire il Newswire di Rockstar nei prossimi giorni, in cui gli interessati potranno scoprire gli altri dettagli del DLC, come la nuova stazione radio molto eclettica gestita da personaggi davvero speciali, aggiornamenti unici alle stazioni radio esistenti che includono nuovi brani esclusivi e inediti di Dr. Dre e una lunga lista di artisti di rilievo.

Ci saranno inoltre diverse opportunità di lavoro nell’agenzia, come una serie di missioni a scelta per i giocatori che hanno voglia di sporcarsi le mani, oltre a nuove armi, nuovi veicoli e molto altro. GTA Online, vi ricordiamo, è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. A marzo 2022, inoltre, dovrebbe uscire la versione PlayStation 5 e Xbox Series X/S di GTA 5 e Online.