Suicide Squad Kill The Justice League confermato ai TGA 2021

Molti sono i titoli che, già sappiamo con certezza, faranno la loro comparsa durante la premiazione dell’anno: i The Game Awards 2021. Tra i già sicuri The Lord of the Rings: Gollum e il nuovo videogioco di Sonic The Hedgehog, ora siamo certi che anche un altro big di mostrerà durante lo show di Geoff Keighley: stiamo ovviamente parlando di Suicide Squad Kill the Justice League.

Già mostratosi di recente durante il DC FanDome 2021 con uno story-trailer, Suicide Squad Kill the Justice League sarà presente durante la lunga nottata dei TGA che, pensate, sarà teatro di almeno 50 comunicazioni, tra reveal di giochi sconosciuti e aggiornamenti di titoli tanto attesi.

Su Twitter, il co-fondatore e direttore creativo Sefton Hill ha, probabilmente, anticipato una potenziale meccanica di gameplay:

Io e la squadra di sviluppo di Rocksteady Games ci stiamo preparando per tuffarci letteralmente nei The Game Awards 2021. Non vedo l’ora di condividere il caos con tutti voi!

In allegato al messaggio, si può notare una GIF dell’intera Suicide Squad, composta da Harley Quinn, Re Squalo, Deadshot e Capitan Boomerang, che si butta da un tetto. Può anche darsi che Rocksteady Games annunci una data di uscita questa notte? Chissà! Resta fermo il fatto che, per saperne di più su Suicide Squad Kill the Justice League, vi consigliamo di seguire l’intero evento dei TGA 2021, fissato per questa notte alle ore 01:30.