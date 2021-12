Assassin’s Creed Valhalla: con il nuovo update dovrete riscaricare il gioco

Il prossimo aggiornamento di Assassin’s Creed Valhalla, ovvero la nuova patch che aggiornerà il gioco alla versione 1.4.1, richiederà agli utenti di ri-effettuare una seconda volta il download intero dell’opera di Ubisoft. Questa spiacevole richiesta risulta essere una parte integrante del processo di “ristrutturazione dei dati“.

Questa ristrutturazione dei dati di gioco consentirà, secondo Ubisoft, di diminuire il peso in GB del file di Assassin’s Creed Valhalla su tutte le piattaforme e di migliorarne le prestazioni. L’aggiornamento in questione arriverà sulle varie piattaforme nel corso della prossima settimana: dettagli più specifici, come la data ad esempio, verranno forniti a breve dagli sviluppatori.

Ubisoft, a proposito della patch 1.4.1, all’interno del suo blog si è espressa come segue:

Per continuare con l’attività di supporto di Assassin’s Creed Valhalla, tramite contenuti aggiuntivi futuri e aggiornamenti tecnici, abbiamo deciso di diffondere la patch 1.4.1. Questa, però, richiederà ai giocatori di reinstallare nuovamente Valhalla, proprio a causa della “ristrutturazione dei dati” attualmente in atto. L’imminente aggiornamento del titolo consentirà una riduzione del peso complessivo del file di gioco su tutte le piattaforme su cui è disponibile. Inoltre, le prestazioni dovrebbero migliorare grazie alla ristrutturazione dei dati. I tempi di caricamento dovrebbero essere più rapidi e un miglioramento anche dell’esecuzione in streaming. Le espansioni, come “L’ira dei Druidi” e “L’assedio di Parigi” non subiranno alcuna ristrutturazione, in quanto i giocatori dovranno scaricare una seconda volta solamente la versione base del gioco.

In generale, la diminuzione dei GB di Assassin’s Creed Valhalla si traducono con questo specchietto:

PC: da 78 GB a 38 GB complessivi;

PS4: da 67 GB a 30 GB complessivi;

PS5: da 77 GB a 40 GB complessivi;

Xbox One: da 62 GB a 30 GB complessivi;

Xbox Series X/S: da 71 GB a 44 GB complessivi.

Vi ricordiamo che l’ultima iterazione della saga degli assassini è attualmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.