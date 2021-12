Dragon Quest The Adventure of Dai: live stream in arrivo per il 18 dicembre

Square Enix ospiterà il live streaming Dragon Quest: The Adventure of Dai Game Project Winter 2021 Special il 18 dicembre alle 14:00 JST (le 6 del mattino in Italia), ha annunciato la società. Potrai guardarlo su YouTube.

La trasmissione conterrà le ultime informazioni sui giochi di Dragon Quest: The Adventure of Dai. Oltre a una trasmissione in diretta del gioco Dragon Quest: The Adventure of Dai – Xross Blade corner a Makuhari Messe (Jump Festa 2022), l’evento conterrà anche le ultime informazioni sugli eventi e nuove rivelazioni per il gioco per smartphone Dragon Quest: The Adventure of Dai – I legami di un eroe .

I presentatori includono Yurino Okada (talento), Ryuuitarou Ichimura ( produttore generale del progetto), Takuya Shimoi (produttore di The Adventure of Dai – A Hero’s Bonds ), Makoto Nakayama ( The Adventure of Dai – produttore di Xross Blade ), e Saito-V (redazione V-Jump). Di seguito una panoramica del gioco, tramite il suo sito ufficiale:

Combatti, discepolo di Avan! In un mondo tormentato dalle forze del male, uno spadaccino ei suoi compagni decisero di sconfiggere Hadlar, il Signore Oscuro.

Sono passati molti anni da quando L’Eroe ha riportato la pace nella terra … Su un’isola isolata nei mari del sud, un ragazzo di nome Dai vive tra i mostri, desiderando ardentemente diventare lui stesso un eroe un giorno. Tuttavia, tutto cambia quando il Signore Oscuro viene rianimato. Con un’altra crisi che affronta il mondo, Dai fa una promessa al suo mentore, incontra nuovi amici e apprende lentamente il suo destino ineludibile … Questo è l’inizio dell’avventura di Dai e la sua ricerca per diventare un vero eroe!

Modalità