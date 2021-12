Masayuki Uemura: è morto il lead architect di NES e SNES

È stato rivelato che il lead architect di NES e SNES Masayuki Uemura è morto il 6 dicembre all’età di 78 anni. Il Famicom, il sistema che sarebbe diventato il NES in Occidente, è stato il frutto di un’idea di Uemura, che si è unito a Nintendo come ingegnere di Sharp nel 1972, in un momento in cui stava esplorando le possibilità dell’intrattenimento elettronico.

Masayuki Uemura dopo essersi laureato al Chiba Institute of Technology entrò a far parte della in Nintendo nei primi anni settanta. Ha iniziato a lavorare sul Famicom nel 1981, in seguito alla richiesta del presidente di Nintendo Hiroshi Yamauchi di creare un dispositivo in grado di riprodurre giochi arcade su una TV. È salito alla posizione di manager di Nintendo R&D2, che non solo avrebbe prodotto il Famicom ma anche il suo altrettanto amato successore, il SNES / Super Famicom. Durante il suo periodo con la compagnia, Uemura è stato anche produttore di diversi titoli, tra cui Ice Climber , Clu Clu Land e una trilogia di titoli sportivi: Soccer , Baseball e Golf.

Uemura si è ritirato da Nintendo nel 2004 ed è diventato professore alla Ritsumeikan University di Kyoto, e l’organizzazione ha dato oggi la triste notizia della sua scomparsa .

In un’intervista con Nintendo Life, durante una rara visita nel Regno Unito, Masayuki Uemura ha discusso di uno dei momenti salienti della sua carriera:

Il momento migliore che ricordo è stato quando abbiamo completato lo sviluppo [del] Famicom. Allora, non sapevamo se sarebbe stato popolare o meno, ma il fatto che siamo stati in grado di completare il prodotto è stato molto soddisfacente. Quella era la prima missione; per assicurarmi di completare lo sviluppo del dispositivo e l’ho fatto, quindi ero felice.

Non è esagerato affermare che Nintendo, e il più ampio mondo dei videogiochi, sarebbero molto diversi oggi se non avessimo beneficiato degli immensi contributi di Uemura.