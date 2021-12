Star Wars The Old Republic: Legacy of the Sith posticipato a febbraio 2022

In vista del decimo anniversario di Star Wars: The Old Republic e del rilascio dell’espansione Legacy of the Sith, sono stati testati dei nuovi aggiornamenti per il titolo. Oltre a una nuova trama, la nuova espansione aggiunge nuovi stili di combattimento, che consentono ai giocatori di scegliere le abilità per diverse classi.

Il titolo di BioWare sta ancora andando forte e ha mantenuto la sua base di giocatori impegnata con contenuti accattivanti su base coerente. All’inizio di quest’anno, la società ha annunciato Legacy of the Sith, un’espansione che promette di portare nuovi luoghi, contenuti della storia, funzionalità, modifiche e miglioramenti al gameplay e altro ancora, ma i giocatori dovranno aspettare ancora un po’ per immergersi nelle sue offerte.

Originariamente previsto per le festività del 2021, BioWare ha annunciato in un messaggio scritto dal direttore del progetto Keith Kanneg che Legacy of the Sith è stato posticipato a febbraio 2022 (perché quel mese non sembrava abbastanza impegnativo). Kanneg ha spiegato che il team di sviluppo utilizzerà il tempo di sviluppo extra per test aggiuntivi. Di seguito la dichiarazione:

L’ eredità dei Sith è qualcosa su cui il team ha lavorato duramente per un po’, ma man mano che ci avviciniamo al lancio, è chiaro che abbiamo bisogno di un po’ più di tempo. Stiamo concentrando ulteriori test sulle molte aree che abbiamo cambiato durante il gioco per offrire l’esperienza che desideriamo e che meriti.

Nel frattempo, è stato anche confermato che, a parte il contenuto della storia con spoiler, la maggior parte dell’espansione e delle sue funzionalità tornerà sui server di prova pubblici questa settimana, con lo sviluppatore che spera di ottenere maggiori informazioni su ciò che è necessario per modellare l’espansione basata su feedback dei giocatori.

Star Wars The Old Republic è disponibile per PC tramite Steam e Origin. Mentre l’espansione Legacy of the Sith uscirà il 15 febbraio 2022.