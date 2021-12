PlayStation Plus: disponibile l’offerta di Natale

In questo periodo di festività non potevano certo mancare gli sconti sugli abbonamenti per PlayStation Plus di Sony. Tramite il sito ufficiale la società ha annunciato uno sconto del 50% sull’abbonamento di dodici mesi. Per maggiori informazioni sui termini di utilizzo è possibile consultare la pagina dedicata qui.

PlayStation Plus è un abbonamento che prevede pagamenti periodici di 59,99 € addebitati automaticamente ogni anno. La promozione prevede uno sconto di prezzo da 59,99 € a 29,99 € e inizia alle 10:00 AM GMT del 9/12/2021 per terminare alle 11:59 PM GMT del 19/12/2021. Con l’abbonamento a Plus è possibile ottenere i seguenti vantaggi:

Multigiocatore online con una community globale di giocatori

24 giochi mensili selezionati con cura inclusi ogni anno, tuoi per tutta la durata dell’abbonamento

Sconti esclusivi sul PlayStation Store

Contenuti aggiuntivi e pacchetti esclusivi per i tuoi giochi preferiti

100 GB su cloud per i tuoi dati di gioco

I titoli gratuiti per dicembre 2021 sono Godfall Challenger Edition, LEGO DC Super-Villains e Mortal Shell. Di seguito una panoramica:

Godfall Challenger Edition

Mettiti alla prova in tutte e tre le modalità endgame Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa. Annienta i tuoi nemici e verrai ricompensato con bottino degno di un vero Valoriano.

LEGO DC Super-Villains

L’avventura ha luogo in uno scenario open-world all’interno dell’universo DC, i membri della Justice League sono scomparsi, lasciando il compito di proteggere la Terra alle loro controparti, riunitesi in un’organizzazione chiamata Sindacato della Giustizia. Insieme a famosi Supercriminali DC come: Il Joker, Harley Quinn e molti altri membri della Injustice League, i giocatori partiranno alla volta di un’epica avventura.

Mortal Shell

Mentre i resti dell’umanità appassiscono e marciscono, nemici infervorati si annidano tra le rovine. Non hanno alcuna pietà: per la tua sopravvivenza sono necessarie una consapevolezza, una precisione e un istinto superiori. Rintraccia i santuari nascosti dei seguaci devoti e scopri il tuo vero obiettivo.