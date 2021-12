Kingdom Come Deliverance premiato come miglior gioco del decennio ai Czech Game Awards

Warhorse Studios e Prime Matter sono felici di annunciare che Kingdom Come Deliverance ha vinto il “Miglior gioco ceco del decennio” all’undicesima edizione degli annuali Czech Game Awards. Il premio User Choice è un’altra pietra miliare e un traguardo eccezionale per lo Studio con sede a Praga e il suo titolo di debutto che ha vinto su una concorrenza agguerrita. L’acclamato gioco di ruolo medievale Kingdom Come Deliverance è uscito nel 2018 ed è riuscito a vendere oltre 4 milioni di copie in tutto il mondo su tutte le piattaforme fino ad oggi. Con una versione Steam Deck, una Switch Port in collaborazione con Saber Interactive e un nuovo progetto non divulgato in cantiere, Warhorse Studios rimane impegnato come sempre e non vede l’ora che arrivi il futuro.

Per celebrare il premio, Warhorse Studios, in collaborazione con GameDev Area e Brno Philharmonic Orchestra invitano tutti a partecipare al “Kingdom Come: Deliverance Live Concert” il 5 febbraio a Praga, CZ. Diretto da Jan Valta, il compositore di Warhorse Studios, suonerà una selezione delle OST più famose con una proiezione di scene di gioco. Sul sito ufficiale trovate ulteriori informazioni sui biglietti e altro