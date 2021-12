S.T.A.L.K.E.R.2 : in arrivo il multiplayer

Ci sono novità da parte di GSC Game World sul loro titolo S.T.A.L.K.E.R.2 Heart of Chernobyl. Dopo una moltitudine di ritardi finalmente è stato mostrato durante l”E3 2021, suscitando molto scalpore e facendo ben sperare i fan della saga.

In un’intervista nel recente numero di PC Gamer magazine, lo sviluppatore GSC Game World ha confermato che aggiungerà una modalità multiplayer dopo la sua uscita. Queste modalità arriveranno come aggiornamento gratuito, i dettagli completi su ciò che esattamente comporteranno sono sconosciuti, ma sappiamo che le modalità Pvp come deathmatch e deathmatch a squadre saranno incluse.

Per chi non lo conoscesse, ci troviamo in una realtà alternativa, dove a Chernobyl nel 2006 è avvenuta un’altra esplosione del reattore. La Zona di alienazione di Chernobyl è cambiata drasticamente; violenti mutanti, anomalie letali e fazioni in guerra hanno reso la Zona un luogo assai duro in cui sopravvivere.

Nel titolo a assumeremo il ruolo di uno stalker solitario, pronto a esplorare un vastissimo e fotorealistico open world di 64 km² in una zona radioattiva con tanti ambienti diversi, in grado di svelare le varie sfaccettature dell’atmosfera post-apocalittica. Facciamoci strada nella Zona per trovare il nostro destino e plasmare il fato dell’umanità sempre più incerto.

Nonostante il pericolo, i preziosissimi manufatti disseminati in quest’area hanno richiamato persone chiamate “stalker“, che si sono introdotte a proprio rischio nella Zona sperando di fare fortuna o addirittura di trovare la Verità nascosta nel Cuore di Chernobyl.

Il gioco richiederà un enorme spazio di archiviazione di 180 GB su Xbox, mentre i requisiti del PC sono anche abbastanza pesanti. .

Il titolo uscirà il 28 Aprile 2022 per Xbox Series X/S e PC, e sarà disponibile dal primo giorno su Xbox Game Pass. Vi ricordiamo che grazie alla collaborazione con Koch Media il titolo avrà anche un edizione fisica nel momento del rilascio.