Yurukill The Calumniation Games: l’enigma è in arrivo

Ci sono novità da parte di NIS America. Il loro nuovo titolo Yurukill The Calumniation Games si mostra a noi in un nuovo trailer, dopo averlo già visto tra le loro anteprime.

Il famoso autore Homura Kawamoto offre una storia contorta e sfaccettata a Yurukill. Accusato di incendio doloso e omicidio di 21 persone, il protagonista, Sengoku Shunju, è costretto a lottare per la sua libertà e dimostrare la sua innocenza. Come uno dei sei prigionieri, deve formare un duo con una delle cinque vittime indicate come carnefici, all’interno dei confini dello strano e appartato parco di divertimenti conosciuto come Yurukill Land.

Insieme ognuno dei cinque team, Mass Murderers, Death Dealing Duo, Crafty Killers, Sly Stalkers, e Peeping Toms, devono affrontare e superare le cosiddette “attrazioni” del luogo di intrattenimento per raggiungere ciò che desiderano. Se i prigionieri avranno successo, i loro crimini saranno perdonati. Ma se i carnefici vincono, gli sarà concessa la vendetta per i loro cari.

La storia offre esperienze di gioco uniche tra cui: raccogliere prove, raccogliere testimonianze e risolvere enigmi. Il gioco sparatutto di Yurukill sviluppato dallo sviluppatore veterano G.rev presenta un combattimento frenetico e ricco di azione. Inoltre, le classifiche online danno ai giocatori la possibilità di vedere come si accumulano contro la concorrenza.