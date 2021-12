Blasphemous: disponibile l’aggiornamento gratuito Wounds of Eventide

The Game Kitchen e Team17 hanno reso disponibile Wounds of Eventide, terzo ed ultimo aggiornamento gratuito di Blasphemous. L’update è disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintnedo Switch e arriva insieme ad una serie di fix, che potete leggere sull’aggiornamento nella pagina Steam del gioco. Per l’occasione è stato pubblicato anche il trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Wounds of Eventide svela il capitolo finale della prima storia del The Penitent One e offre nuovi livelli, boss e oggetti, e svela segreti che sbloccheranno un altro destino per Cvstodia, portando agli eventi del sequel Blasphemous, che arriverà nel 2023.

Wounds of Eventide conclude una serie di tre aggiornamenti post-lancio rilasciati per Blasphemous dal suo lancio nel 2019, a partire da ‘Stir of Dawn’ che è stato lanciato nel 2020 e ha introdotto la modalità ‘New Torment’, un’aggiunta New Game+ che ha sfidato i giocatori con un nuovo livello di difficoltà, più nuovi stili di gioco, nuovi boss e molto altro.

Il secondo aggiornamento, ‘Strife and Ruin’ è stato lanciato lo scorso febbraio e ha introdotto Miriam da Bloodstained: Ritual of the Night nel mondo di Cvstodia, mentre cercava aiuto dal The Penitent One. Strife and Ruin ha anche aggiunto una nuova modalità di gioco e una ‘Demake Area’ che rende omaggio ai classici platform 8-bit. Qui sotto potete vedere il trailer.