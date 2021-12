Homeworld 3: ci saranno novità durante i Game Awards

I Game Awards 2021 di questa sera sembrano già ricchi di contenuti prima ancora di iniziare.

Durante il Pre-Show infatti sembra avremo novità su Homeworld 3 , titolo prodotto dalla casa Gearbox. Ci arriva l’annuncio dalla loro pagina Twitter ufficiale!

Il titolo è stato annunciato nell’agosto 2019 di essere in pre-produzione con una campagna di crowdfunding. Una volta completato il target nel E3 2021 dove è stato finalmente confermato di essere in produzione.

Per chi non lo conoscesse il titolo è il terzo capitolo basato sul sistema RTS. Controlla la tua flotta e costruisci la tua armata. Scegli i tipi di unità, le formazioni della flotta e le tattiche di volo per ogni situazione strategica.

Forse ci sarà un aggiornamento sullo stato della produzione o anche una data, anche se sembra un ipotesi ben lontana. Vi ricordiamo che per il momento il titolo è in sviluppo per PC.