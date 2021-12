My Hero One’s Justice 2: Present Mic si unisce al roster

Bandai Namco fa sapere che da oggi 9 dicembre arriva Present Mic in My Hero One’s Justice 2; eccentrico insegnante e famoso commentatore dello U.A. Sport Festival, il suo Quirk modula il volume della sua voce, permettendogli di creare delle onde soniche devastanti, abbastanza forti da rendere i propri avversari inermi e da respingere indietro qualsiasi cosa si pari sul suo cammino. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer che potete vedere in fondo alla notizia.

Present Mic è il secondo personaggio del Season Pass 2 di My Hero One’s Justice 2. Ogni personaggio è disponibile come parte del Season Pass o può essere acquistato separatamente. Il pack include anche 10 stili di colore alternativi per il costume di Present Mic.

La demo è ancora disponibile per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC e dà accesso all’inizio del gioco nella Modalità Storia e alla Battaglia Libera con 6 personaggi del roster. Lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che quest’estate era arrivato Shinso Hitoshi.