Laser League diventa free-to-play su Steam

Laser League si è ribrandizzato in Laser League: World Arena ed è diventato free-to-play su Steam. Uscito originariamente nel 2018 (qui la nostra recensione), lo sportivo futuristico sotto licenza di 505 Games, sviluppato e pubblicato globalmente da CE-Asia, diventa quindi gratuito per i giocatori sulla piattaforma Valve.

I giocatori che possiedono l’originale Laser League riceveranno automaticamente un pacchetto di benvenuto quando entreranno all’interno del gioco. Questo pacchetto contiene un Upgrade Pack + una divisa esclusiva + un’arma Smash esclusiva e 1000 monete di platino come ringraziamento per il supporto.

Queste le caratteristiche del gioco:

Uno sport creativo e veloce

In Laser League: World Arena, i giocatori fanno squadre da 2 o 3 uomini e combattono contro gli avversari nell’arena laser. Cattura i nodi laser e utilizza la tua arma per vaporizzare la squadra rivale. Vince la squadra che spazza via per prima tutti gli avversari. La chiave del successo è disturbare i movimenti nemici mentre si catturano i nodi laser.

Le regole sono semplici ma la sfida è alta. Laser League è un prova di riflessi e tattica. Solo la squadra che sceglierà la giusta combinazione di classi e ottimizzerà le proprie tattiche correttamente potrà dominare l’arena, diventare campione e ricevere le ricompense.

Laser League: World Arena è semplice da imparare per giocatori di tutti i livelli, ma difficile da padroneggiare. I giocatori dovranno creare la giusta squadra e lavorare assieme per sconfiggere gli avversari.

Varie modalità di gioco e classi

Una varietà di modalità di gioco assicura il divertimento a giocatori con diverse preferenze.

– PARTITA VELOCE: Competi online contro altri giocatori.

– PARTITA PRIVATA: Crea la tua stanza privata e divertiti online con fino ad 8 amici.

– DUELLO 1V1: Un duello 1 contro 1 all’ultimo sangue.

– PARTITA LOCALE: Divertiti coi tuoi amici su un singolo schermo.

Scegli tra sei potenti classi, competi in quasi 30 mappe in sette stadi che attraversano il mondo.

– BLADE: può usare attacchi in mischia per eliminare gli avversari.

– SMASH: ha un attacco-scatto a lungo raggio, che può spingere un avversario attraverso l’intero campo.

– SNIPE: può teletrasportarsi sul segnalino che ha lasciato cadere precedentemente. Un laser mortale apparirà tra te e il segnalino quando ti teletrasporti, vaporizzando chiunque ci si trovi sopra.

– GHOST: può diventare invincibile per alcuni secondi per attraversare in sicurezza i laser o rianimare i compagni di squadra.

– THIEF: Può rubare i nodi laser posseduti dalla squadra avversaria.

– SHOCK: crea un’area che stordisce gli avversari con una scossa elettrica.

Mostrate il vostro stile sotto una splendida luce al neon

Laser League: World Arena fornisce altri elementi aggiuntivi per far brillare i giocatori. Ci sono 18 effetti modificatori per adattare ogni classe al diverso stile di gioco dei giocatori, 16 potenziamenti con la possibilità di alterare drasticamente la partita, più di 160 personaggi e quasi 400 oggetti cosmetici tra cui scegliere. Personalizza il tuo personaggio per essere unico tanto quanto la battaglia nell’arena.