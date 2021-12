Hogwarts Legacy: Sumo Digital conferma il coinvolgimento nello sviluppo

Dopo l’annuncio con trailer a settembre dello scorso anno, e la notizia del rinvio al 2022 datata gennaio, non si è saputo molto altro di Hogwarts Legacy, nuovo titolo ambientato nell’universo narrativo di Harry Potter. Oggi 9 dicembre veniamo a sapere che insieme a Portkey Games e Avalanche Software, anche Sumo Digital ha confermato di essere al lavoro questo titolo. Il team ha svelato su Twitter che due dei suoi studi, Sumo Nottingham e Red Kite Games, sono coinvolti e stanno “lavorando duramente”.

Sumo Digital è stata coinvolta con una serie di giochi di alto profilo nel corso degli anni, tra cui Sackboy: A Big Adventure, Hood: Outlaws and Legends e il recente Forza Horizon 5. Sumo Nottingham è stata fondata nel 2016, mentre Red Kite Games è stata acquisita nel 2019. Quest’ultimo era uno studio che lavorava su commissione e che forniva servizi a varie aziende di giochi.

Per quanto riguarda Hogwarts Legacy, è attualmente in sviluppo per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC. Previsto per il rilascio il prossimo anno (2022), Warner Bros. ha suggerito che potrebbe uscire dopo aprile 2022, successivamente al lancio di Animali Fantastici 3. Vedremo dunque cosa verrò detto in futuro per questo titolo, lasciandovi qui sotto ai tweet di Sumo Digital, contento di lavorare per Hogwarts Legacy.