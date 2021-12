After the Fall: il gelo arriva su VR

Quest’oggi Vertigo Games, il ramo di sviluppo e pubblicazione specializzato in VR di Koch Media Group, ha lanciato il suo action FPS survival coop VR After the Fall.

Per chi non lo conoscesse, il titolo è un fps multyplayer. Avventuratevi nei resti di una Los Angeles alternativa degli anni ’80, brandite armi letali e poteri devastanti con movimenti realistici mentre sviluppte il vostro stile di combattimento, fate squadra con giocatori di tutto il mondo e scontratevi con orde e boss imponenti per lasciare la città meglio di com’era.

Il lancio è solo l’inizio: Vertigo Games ha rivelato i dettagli per la prima Frontrunner Season, che sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori come parte integrante del titolo e include quattro nuove mappe tra cui l‘Harvest Run “Hollywood Boulevard” e l’arena PvP “Warehouse”, nuove modalità di gioco, nuove armi e dispositivi e altro ancora. Oltre a ciò, Vertigo Games prevede di continuare ad espandere il progetto e tutto il suo mondo per tutti i giocatori.

“Il mondo in cui abbiamo iniziato lo sviluppo di After the Fall prima della pandemia, e il mondo in cui lo stiamo lanciando ora, non potrebbe essere più diverso. Così è il gioco VR. È cresciuto da un mercato di nicchia a uno pronto per diventare grande”

ha dichiarato Richard Stitselaar, CEO di Vertigo Games.

“Le nostre ambizioni sono cresciute con esso. After the Fall offre ai giocatori VR l’opportunità di connettersi con amici vecchi e nuovi su tutte le piattaforme, fare squadra e iniziare il loro viaggio. E il lancio è solo l’inizio. Abbiamo in programma di espandere il mondo di After the Fall per tutti i giocatori con più contenuti e funzionalità per molto tempo a venire”.

Il titolo è disponibile da oggi su Quest 2, PlayStation VR e PC VR.