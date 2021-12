QLASH for Kids in collaborazione con la fondazione Umberto Veronesi

È iniziata la raccolta fondi “QLASH for Kids“, l’iniziativa del progetto “Gold for Kids” della fondazione Umberto Veronesi che si dedica alla lotta contro il cancro nei bambini.

Donare per sconfiggere i brutti mali che possono colpire i giovanissimi, è questo l’obiettivo dell’iniziativa di QLASH che vedrà i giocatori, gli streamers e i content creator della media company esports italiana fondata da Luca Pagano e Eugene Katchalov supportare la ricerca e creare protocolli utili all’immediata e migliore assistenza per i piccoli pazienti malati.

Siamo felici di aderirenuovamente a questo progetto così importante. Siamo un’unica famiglia e invitiamo tutti a donare.

Luca Pagano CEO di QLASH

I talenti di QLASH organizzeranno eventi speciali e attività sulle proprie piattaforme per invitare i propri followers a partecipare al finanziamento del progetto.

“Gold for Kids” è il progetto creato dalla fondazione Umberto Veronesi, l’iniziativa nata nel 2003 da Umberto Veronesi e molti altri scienziati di fama internazionale, tra cui 11 premi Nobel, con lo scopo di promuovere la ricerca scientifica di eccellenza e progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza.

Nell’iniziativa “QLASH for Kids” la fondazione collaborerà con QLASH, una media company esports italiana che in pochi anni è diventata una realtà di importanza internazionale nel settore e leader in Italia. QLASH è sempre più impegnata a promuovere progetti educativi, atti alla diffusione, al miglioramento e allo sviluppo sano della passione del gaming, in particolare all’interno degli esports.

Per partecipare all’iniziativa si può donare utilizzando il QR code nell’immagine sottostante o questo link: https://streamelements.com/qlash_events/tip