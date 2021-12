Cobra Kai: mostrato il trailer della quarta stagione

Siamo arrivati finalmente alla tanto attesa resa dei conti. Netflix ha rinnovato la quarta e forse ultima stagione di Cobra Kai, e sembra che l’attesa sarà estremamente faticosa. In arrivo il 31 dicembre soltanto sulla piattaforma streaming, Cobra Kai segnerà molto probabilmente la fine della saga, poiché più volte nel trailer viene menzionato come questo sia l’atto finale del cobra kai, e tutti i personaggi che abbiamo incontrato fino ad ora sono tornati per l’occasione. Ma un twist è stato mostrato nel trailer: infatti, stavolta è il turno di Terry Silver, il maestro che in Karate Kid III – La sfida finale riuscì a sconvolgere gli insegnamenti del maestro Miyagi portando Daniel-San su vie oscure e contrarie all’etica del vecchio insegnante. Troveremo nuovamente nei panni del malvagio maestro l’attore Thomas Ian Griffith e il suo celebre codino, e ancora una volta la rivalità tra le due scuole di pensiero si riaccenderà a suon di pugni e calci. In questa stagione i dojo Miyagi-Do e Eagle Fang uniscono le forze per battere Cobra Kai al torneo di karate di All Valley degli under 18. Chi perderà dovrà appendere il gi al chiodo. Samantha e Miguel cercano di difendere l’alleanza tra i dojo, mentre Robby punta tutto su Cobra Kai: il destino della Valley non è mai stato così in bilico. A quali assi nella manica ricorrerà Kreese? Riusciranno Daniel e Johnny a seppellire i loro dissidi ultradecennali per battere Kreese? O sarà invece Cobra Kai a diventare il punto di riferimento del karate in tutta l’area? Le domande sono tante, l’attesa è alle stelle, e il capitolo finale di questo franchise iniziato tanti anni fa e poi ripreso soltanto di recente si avvia alla sua epica conclusione. Vi ricordiamo che la quarta stagione sarà disponibile soltanto su Netflix dal 31 dicembre di quest’anno.