Dying Light 2 Stay Human: novità durante i Game Awards

Ci sono novità da parte di Techland, e sul loro titolo Dying Light 2 Stay Human. Da quanto preannunciato sul profilo Twitter dei Game Awards questa sera durante l’evento vedremo il titolo con un ”nuovo look”.

In seguito al Crollo della civiltà, le persone si sono unite per crearne una nuova, dando vita a un nuovo stile di vita, in risposta all’infezione. I giocatori potranno scoprire questo mondo e i suoi abitanti attraverso gli occhi di Aiden. Le conseguenze delle sue azioni finiranno per sconvolgeranno la loro vita quotidiana.

Durante questi mesi abbiamo avuto uno sguardo dettagliato sui vari sviluppi del titolo, come ad esempio anche un occhiata ravvicinata alla ”The City”.

The city è il luogo dove tutta l’avventura prenderà forma, ed è presidiata dai Pacekeepers , un unita che svolgera un ruolo centrale in tutto questo; sono molto rigorosi nel rispetto della legge, dell’ordine e della gerarchia.

Gli abitanti sono un prodotto del mondo che li circonda, com’è dimostrato dalla ricca narrativa ambientale del gioco. Thomas è stato molto attento durante la programmazione della citta; infatti, l’obiettivo era quello di far percepire realmente ai giocatori la popolazione, le regole e lo stile di vita presenti nel mondo di gioco, permettendo loro di esplorarlo in prima persona e di interagire con esso.

Ogni luogo è pieno di piccoli dettagli che fanno sembrare il mondo più ricco di sfumature e complesso, e consentono ai giocatori di comprendere le molteplici sfaccettature che caratterizzano The City.

Il titolo è attualmente alle fasi finali di sviluppo, così da essere in grado di rispettare la finestra di lancio precedentemente fornitaci, ovvero del 4 Febbraio 2022, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.