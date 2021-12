Assetto Corsa: il Ferrari Esports Series arriva alle fasi finali

Il 14 dicembre i piloti più forti del Ferrari Esports Series si sfideranno per decretare il vincitore del campionato, il più veloce avrà la possibilità di essere selezionato come pilota ufficiale del Ferrari Driver Academy Esports Team a Maranello.

Il campionato di Assetto Corsa e dedicato alle vetture GT organizzato da Ferrari in Europa, nella sua seconda edizione, sta entrando nelle fasi conclusive dopo un emozionante fase di qualificazione. Le finalissime inizieranno il 14 dicembre, e vi accederanno solo i piloti che si sono qualificati nel gruppo A e B, in questa giornata svolgeranno tre gare su altrettanti circuiti: Imola, Barcellona e Mugello.

Il Gruppo A è stato vinto dal britannico Isaac Price, mentre il Gruppo B dal francese Arnaud Lacombe, questi due talenti portano in pista stili di guida estremamente differenti e questo permetterà agli appassionati di assistere ad una competizione di altissimo livello tecnico. Sono 24 i piloti che parteciperanno a questa sfida, tra questi vediamo diversi nomi di rilievo del panorama competitivo di eRacing, come l’italiano Leonardo D’Alcamo e il polacco Kamil Pawlowski.

Il vincitore di quest’anno avrà la possibilità, come per Giovanni De Salvo nell’edizione 2020 delle Ferrari Esports Series, di entrare a far parte del FDA Esports team, con David Tonizza, Brendon Leigh, sim racers di grande esperienza.

Rimanendo in tema eRacing, martedì 7 è stato decretato il vincitore del primo Ferrari Esports Series Mobile Tournament, il torneo dedicato agli appassionati di mobile gaming che ha visto un grande successo sia di pubblico che di partecipanti.

La diretta delle Finali del 14 dicembre sarà trasmessa sul canale Twitch ufficiale di Ferrari Esports, il commento dell’evento avverrà con la partecipazione di Nicki Shields, pit lane reporter per il Campionato FIA Formula E, e Paul Jeffrey, giornalista esperto di Sim Racing, e già voce ufficiale di Sro Esports e Race Department.