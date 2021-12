The Game Awards 2021: ecco tutti i vincitori [in aggiornamento]

Si stanno svolgendo i The Game Awards 2021, l’atteso evento creato e condotto da Geoff Keighley che assegna i premi dei migliori videogiochi dell’anno in diverse categorie, e che stiamo seguendo anche noi di GamesVillage sul nostro canale Twitch. Ecco i vincitori annunciati finora (in aggiornamento):

Game for Impact: Life is Strange True Colors

Miglior Audio Design: Forza Horizon 5

Atleta esports dell’anno: S1mple, Aleksandr Olegovich Kostilev

Miglior Team Esports: Natus Vincere

Miglior Coach Esports dell’anno: KKoma

Miglior Evento Esports: Legends World Championship 2021

Milgior Indie: Kena, Bridges of Spirits

Milgior Debutto: Kena, Bridge of Spirits