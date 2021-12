Nintendo Switch: un offerta a Switch Online è disponibile

Con le vacanze alle porte, ci saranno sicuramente molti nuovi possessori di Nintendo Switch. Può essere difficile decidere cosa comprare per una nuova console e coloro che sono indecisi su un abbonamento a Nintendo Switch Online saranno felici di sapere che è ora disponibile una prova gratuita di sette giorni. L’offerta di prova è valida fino al 30 gennaio, quindi c’è tutto il tempo per accedere alla promozione per coloro che non hanno ancora ricevuto il loro nuovo sistema. Nintendo ha spaccato recentemente, e questa è la dimostrazione. La promozione è gratuita tramite My Nintendo e può essere riscattata anche se il possessore di Switch ha già utilizzato la prova gratuita del mese scorso dall’eShop. Il Tweet dell’azienda che annuncia la promozione può essere trovato incorporato di seguito. Per chi non ha familiarità con il servizio, è l’unico modo per i possessori della console di giocare alla maggior parte dei giochi Switch online. Ciò include tutti i giochi proprietari, tra cui Super Smash Bros. Ultimate, Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe e la maggior parte dei giochi di terze parti. Il servizio offre anche prove di gioco occasionali in cui i giocatori possono scaricare la versione completa di un titolo e giocarci per un tempo limitato. In passato, Nintendo ha offerto giochi come Pokken Tournament, The World Ends With You Final Remix, Crash Team Racing Nitro-Fueled e altro ancora. Ultimo ma non meno importante, una delle funzionalità più interessanti che Nintendo Switch Online offre agli abbonati è l’accesso alle app NES e SNES. Queste app (scaricabili gratuitamente dall’eShop) consentono agli utenti Switch di accedere a librerie separate di videogiochi della vecchia scuola originariamente rilasciati su Nintendo Entertainment System e Super Nintendo Entertainment System. Vengono offerti i più grandi giochi first party di Nintendo, tra cui Super Mario World, Super Metroid, The Legend of Zelda e altri. Speriamo di vedere altri servizi così nel futuro.

For a limited time, get a free 7-day trial of #NintendoSwitchOnline without using any My Nintendo Platinum Points! Offer ends 1/30 at 11:59PM PT. Learn more: https://t.co/Xh2XHEuGhO pic.twitter.com/t0FTWpFg4X

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 9, 2021