DOTA Dragon’s Blood: la seconda serie arriva il 6 gennaio

Siete pronti a tornare nel mondo di DOTA Dragon’s Blood? No, non parliamo del videogioco, ma bensì della serie animata uscita l’anno scorso su Netflix. Proprio questa sera, la piattaforma streaming ha rilasciato un trailer per Dragon’s Blood Book 2, insieme all’annuncio che il prossimo lotto di episodi arriverà sul servizio di streaming il 6 gennaio. L’epico anime animato è stato presentato in anteprima su Netflix a marzo e, nel giro di un mese, è stato rivelato che la seconda stagione era già stata avviata. La serie, basata sulla popolare serie di giochi Valve Dota, ha seguito il Dragon Knight Davion ed ha esplorato la tradizione della serie. Lo spettacolo era una produzione congiunta tra il sudcoreano Studio Mir e la compagnia americana Kaiju Boulevard, con l’animazione di un altro studio sudcoreano, Production Reve, e la serie è creata da Ashley Miller (Thor, X-Men: First Class). Sembra che la seconda stagione mostrerà probabilmente la vendetta dell’elfo Invoker sulla dea Selemene. Terrorblade, dovrebbe acquisire la maggior parte delle anime Eldwurm che rimangono, il che gli garantirebbe la capacità di rifare il mondo a sua immagine. I fan non dovranno aspettare molto più a lungo: infatti, a meno di un mese dall’arrivo della serie, ci potremo aspettare delle belle con tutti questi personaggi conosciuti nel moba. L’anime è basato sulla popolare serie di giochi Valve Dota, nata come mod creata dai fan per il gioco Blizzard Warcraft III: Reign of Chaos. Questa direzione è piaciuta molto ai fan, i quali hanno apprezzato enormemente i personaggi di Davion e Mirana, nonché anche la performance di Marci e la sua aggiunta in seguito al gioco come personaggio giocabile, cosa impensabile prima d’ora. Vedremo come sarà la serie quando uscirà, pertanto non perdetevi DOTA Dragon’s Blood il 6 gennaio. Di seguito, vi lasciamo il trailer dell’annuncio riportato su twitter.