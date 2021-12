Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss, le due super guest-star dei The Game Awards 2021, hanno presentato al pubblico un breve teaser riguardante l’ultimo film della serie di The Matrix: The Matrix Resurrections.

Il film è atteso nelle sale per il 22 dicembre 2021 e, per vedere lo sneak peek tratto dalla serata dei TGA 2021 vi basterà cliccare sul video in calce alla news.