The game Awards 2021: i giocatori, coach e eventi esports dell’anno

Durante la conferenza del The Game Awards 2021 sono stati premiati i migliori giocatori che hanno fatto parte delle competizioni esports nel 2021. Il vincitore del titolo come miglior atleta esports dell’anno è stato S1mple, Aleksandr Olegovich Kostilev, giocatore di Counter-Strike: Global Offensive che al momento fa parte dei Natus Vincere.

Parlando proprio del team di S1mple, i Natus Vincere sono stati scelti come Miglior Team Esports del 2021, il team di CS:GO ha vinto su altre nomine al livello di Damwon Kia, Atlanta Faze, Sentinels e Team Spirits.

Passando infine alla mente dietro un team, la persona che cura l’ambito strategico delle partite, preparando tattiche e studiando e che pensa all’allenanamento dei giocatori, il miglior Coach Esports dell’anno è KKoma, Head Coach dei DWG Kia. Le altre nomine erano B1ad3, Crowder, Engh e Silent.

Infine il Titolo per il Miglior Evento Esports dell’anno è andato, non troppo sorprendentemente, al League of Legends World Championship 2021, essendo l’evento più seguito dell’anno, con un picco di audience di 80 milioni di utenti totali ha vinto contro i meno popolari rivali, tra cui il PGL Stockholm e il PUBG Mobile Global Championship 2020.