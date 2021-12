Sembra impossibile, ma l’incubo avvenuto veramente nella vita reale sta per arrivare anche come videogioco. Durante i Game Awards 2021 è stato mostrato in anteprima mondiale The Texas Chainsaw Massacre, ed è ispirato all’orribile carneficina avvenuta veramente negli Stati Uniti. Si sa che sarà un multiplayer, quindi la possibilità che prenda spunti da titoli come Dead by Daylight è molto sensata.