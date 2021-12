Tanta roba viene annunciata ai Game Awards 2021, e tra questi abbiamo delle notizie fenomenali da parte di Chivalry 2, in cui parlano di un nuovo aggiornamento e un’occasione da paura. Infatti, questo fine settimana, il gioco sarà disponibile gratuitamente come prova per tutti coloro che vorranno provarlo. Questa è un’ottima occasione per provare il titolo e vedere cosa ne pensate alla luce del grande aggiornamento.