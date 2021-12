Planet of Lana: mostrato altro gameplay ai Game Awards 2021

I Game Awards 2021 sfoderano roba di continuo, ed è giusto dire che ogni annuncio sia più bello dell’altro. Tra gli annunci che spuntano in particolare ce n’è uno che ha sorpreso molti, ovvero Planet of Lana, un’avventura fuori dalla Terra. In questo mondo apparentemente desolato saremo Lana, una piccola ragazza in un pianeta estremamente ostile, con robot feroci e spietati, e una piccola creaturina nera sarà la nostra unica ancora di salvezza. Il gioco uscirà prossimo anno, ma ancora non si sa con esattezza per quali console. Dovremo attendere ulteriori informazioni da parte degli sviluppatori quando saranno pronti di rivelare qualcosa.