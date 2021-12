Tchia rivelato il nuovo trailer durante il The Game Awards 2021

Durante la conferenza del The Game Awards 2021 è stato mostrato il nuovo trailer di Tchia, il gioco sviluppato da Awaceb e Kepler, questo è il secondo trailer mostrato durante l’evento dedicato ai migliori giochi dell’anno, il primo era stato mostrato l’anno scorso. Questa voltà però possiamo vedere un trailer di una pre-alpha dove il giocatore impersona una bambina che è in grado di controllare un pappagallo, scelta che potrebbe rendere molto bella e libera l’avventura in un mondo estremamente colorato.

L’uscita del gioco è prevista per la primavera 2022.