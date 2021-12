Homeworld 3: mostrato durante i Game Awards

Questa sera durante i Game Awards 2021 un titolo è stato mostrato in tutto il suo splendore. Come già annunciato Homeworld 3 si è mostrato in un trailer completamente nuovo che ci ha permesso di vedere meglio il suo gameplay. Un attesa durata ben 2 anni, ma ben ripagata.

Il titolo prodotto dalla casa Gearbox è il terzo capitolo di una saga basato sul sistema RTS. Controlla la tua flotta e costruisci la tua armata. Scegli i tipi di unità, le formazioni della flotta e le tattiche di volo per ogni situazione strategica.

Vi ricordiamo che per il momento il titolo è in sviluppo solamente per PC.